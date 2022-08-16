Оккупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя, четверо постраждалих

16 серпня 2022, 17:17

Оккупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя, четверо постраждалих

Нікополь після обстрілу. Фото: ОВА Нікополь після обстрілу. Фото: ОВА

Російська армія сьогодні вдень обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Вдарили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіли 20 реактивних снарядів із "Градів" та 10 — зі ствольної артилерії. Попередньо, чотирьох людей поранено. Одна з них госпіталізована», — зазначив Резніченко.

За його інформацією, у місті пошкоджено кілька приватних будинків. Ще в кількох сталося загоряння. На місці працюють пожежники.

Нагадаємо, вночі російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький.

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