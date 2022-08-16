Оккупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя, четверо постраждалих

Російська армія сьогодні вдень обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Вдарили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіли 20 реактивних снарядів із "Градів" та 10 — зі ствольної артилерії. Попередньо, чотирьох людей поранено. Одна з них госпіталізована», — зазначив Резніченко.
За його інформацією, у місті пошкоджено кілька приватних будинків. Ще в кількох сталося загоряння. На місці працюють пожежники.
Нагадаємо, вночі російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький.