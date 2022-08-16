У «ДНР» повідомили про обстріл: Загинула одна людина, ще 11 — поранені

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області внаслідок обстрілу сьогодні загинула одна людина. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Також наголошується, що 11 мирних жителів було поранено. Зокрема зафіксовано підрив на міні-«пелюстці».



Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили про загибель жителя Макіївки та поранення двох людей у Донецьку. Також повідомлялося про поранення трьох мешканців Горлівки.

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів підконтрольної українській владі частини Донецької області загинула одна людина, ще двоє мирних жителів було поранено.