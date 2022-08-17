Атаки російських військ на Луганщині відбито ЗСУ на семи напрямках — Гайдай

Окупанти атакували частину території Луганської області, яка перебуває під контролем українського уряду ракетами, артилерією, танками та авіацією. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що ЗСУ відбили атаки російських військ на семи напрямках, а на одному ще триває бій.



За інформацією Гайдая, армія РФ здійснила шість артилерійських та чотири мінометні обстріли, завдала ракетного удару, штурмувала позиції ЗСУ на Луганщині танками і двічі застосовувала авіацію. Українські війська продовжують порушувати логістичне забезпечення противника. Гайдай навів приклад нещодавніх вибухів у Лисичанську та Попасній, у цих містах, де, як він каже, «вдалося порушити наступальні плани рашистів і значно знизити кількість обстрілів».

Також Сергій Гайдай розповів, що нібито через брак документів у заявників у Сєвєродонецьку окупанти не виплачують пенсії людям. Глава Луганської ОВА припускає, що в окупантів на ці виплати не вистачає грошей.

Він повідомив також, що російські війська різного типу заяви приймають виключно з назвами вулиць, дійсними до 2014 року.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в результаті обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули двоє людей.