Окупанти обстріляли Дніпропетровську область 40 снарядами РСЗВ «Град»

Російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що Нікопольський район за ніч був атакований тричі. По Нікополю окупанти вистрілили 8 разів із ствольної артилерії, у місті російськими снарядами пошкоджено 6 приватних будинків, автомобілі та газопровід. Люди, як пише Резніченко, неушкоджені.

Червоногригорівську громаду російські війська обстріляли 40 снарядами РСЗВ «Град», пошкодивши підприємство та лінію електропередач.

Також, за словами Резніченка, російські снаряди потрапили і до нещодавно відремонтованої Нікопольської траси – там утворилися вирви. Обійшлося без загиблих та поранених.

По Криворізькому району російська армія стріляла з «Ураганів», під удар потрапила Широківська громада, але обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Раніше спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про обстріл російськими військами бази відпочинку та кількох приватних будинків регіону.