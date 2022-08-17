Російські окупанти обстріляли університет у Миколаєві

Окупанти обстріляли у Миколаєві ще один університет – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети», – написав Сенкевич.



Мер Миколаєва зазначив, що у момент обстрілу в університеті знаходився охоронець і він не постраждав.

Також, за словами Сенкевича, уламками російських снарядів та ударною хвилею пошкоджено будинки навпроти навчального закладу.

Комунальники Миколаєва розчищають територію біля університету, щоби звільнити проїзд для транспорту.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що російська армія обстріляла два райони регіону - Нікопольський і Криворізький, по Червоногригорівській громаді окупанти запустили 40 снарядів РСЗВ «Град».