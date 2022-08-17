Російські окупанти обстріляли університет у Миколаєві

17 серпня 2022, 10:01

Російські окупанти обстріляли університет у Миколаєві

Окупанти обстріляли у Миколаєві ще один університет – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«Буквально кілька днів тому я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети», – написав Сенкевич.

Мер Миколаєва зазначив, що у момент обстрілу в університеті знаходився охоронець і він не постраждав.

Також, за словами Сенкевича, уламками російських снарядів та ударною хвилею пошкоджено будинки навпроти навчального закладу.

Комунальники Миколаєва розчищають територію біля університету, щоби звільнити проїзд для транспорту.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що російська армія обстріляла два райони регіону - Нікопольський і Криворізький, по Червоногригорівській громаді окупанти запустили 40 снарядів РСЗВ «Град».

Ще за темою

Місця
Миколаїв
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:35
Обстріл Первомайська: Є жертви, на місці руйнувань — ящики з-під боєприпасів
12:10
Окупанти «легалізують» украдені у маріупольців автомобілі — міськрада
09:33
Кримський міст має бути знищено — Офіс президента України
09:03
«ЛНР» заявила про п'ятьох загиблих у Лисичанську, ще чотирьох шукають під завалами
09:01
Атаки російських військ на Луганщині відбито ЗСУ на семи напрямках — Гайдай
00:18
На Луганщині палають російські склади. У Маріуполі зноситимуть будинки. Головне за день ►
21:59
У Мінреінтеграції назвали причини, щоби не отримувати паспорт РФ в окупації
19:56
У «ДНР» повідомили про обстріл: Загинула одна людина, ще 11 — поранені
19:17
В окупованому Лисичанську підірвана будівля з російськими військовими
18:03
«ДНР» повідомила, як працюватимуть школи
16:43
У Донецьку назвали причину масової загибелі риби та птахів у ботсаду
16:41
У «ДНР» заявили про влучення снаряда в житловий будинок у Горлівці: поранено троє людей
15:29
Луганська ОВА повідомила про вибух в окупованому армією РФ Лисичанську
14:51
«Судилище» окупантів над іноземцями на Донбасі в МЗС України назвали фіктивним
13:54
«ДНР»: Під час обстрілів загинула жінка в Макіївці, у Донецьку поранено двох людей
Всі новини
12:35
Обстріл Первомайська: Є жертви, на місці руйнувань — ящики з-під боєприпасів
12:21
Командири військовослужбовців зможуть посвідчувати заповіти
12:10
Окупанти «легалізують» украдені у маріупольців автомобілі — міськрада
11:43
«ДНР» заявила про захоплення села під Бахмутом
11:27
Російська армія 16 разів ударила по Донбасу, у тому числі й забороненими снарядами
11:23
Генштаб повідомив про бої у Соледара та Бахмутського
10:54
«ДНР» та «ЛНР» назвали кількість загиблих та постраждалих від обстрілів за добу
10:32
Російські війська вночі вдарили ракетами по Кураховому
10:06
У Торецьку від обстрілу постраждала родина, у Курахівці під завалами шукають чоловіка — Кириленко
10:01
Російські окупанти обстріляли університет у Миколаєві
09:33
Кримський міст має бути знищено — Офіс президента України
09:31
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область 40 снарядами РСЗВ «Град»
09:03
«ЛНР» заявила про п'ятьох загиблих у Лисичанську, ще чотирьох шукають під завалами
09:01
Атаки російських військ на Луганщині відбито ЗСУ на семи напрямках — Гайдай
08:43
Через обстріли на Донеччині загинули двоє людей, ще семеро — поранені
Всі новини
ВІДЕО
На Луганщині палають російські склади. У Маріуполі зноситимуть будинки. Головне за день ►
17 серпня, 00:18
Під Соледаром запеклі бої, але волонтери продовжують евакуювати мирних жителів
16 серпня, 23:19
Гуманітарка допомагає вижити жителям Донбасу: Що кажуть в Олексієво-Дружківці
16 серпня, 18:37

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти