Російські війська вночі вдарили ракетами по Кураховому

Вночі 17 серпня стався ракетний удар по місту Курахове Донецької області. Про це повідомив мер міста Роман Падун.



Він зазначив, що окупанти обстріляли приватне підприємство, загиблих та постраждалих цивільних немає.



За інформацією Романа Падуна, також ракетний удар було завдано по смт. Курахівка, окупанти ударили по приватному житловому будинку.



«Силами ДСНС ліквідовано пожежу, продовжуються роботи по розбиранню завалів пошкодженого будинку. Інформація про постраждалих з’ясовується», - написав Падун.



Мер Курахово також нагадав, що у зв'язку із черговим пошкодженням Карлівської водопровідної станції понад 9000 тисяч мешканців міста Гірник, смт. Курахівка та Гостре залишилися без водопостачання.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що російська армія обстріляла два райони регіону - Нікопольський і Криворізький, по Червоногригорівській громаді окупанти запустили 40 снарядів РСЗВ «Град».