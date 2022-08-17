«ДНР» та «ЛНР» назвали кількість загиблих та постраждалих від обстрілів за добу

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу внаслідок обстрілу загинули двоє людей, на підконтрольній «ЛНР» — одна людина. Також п'ятеро людей загинули під завалами будівлі, де раніше розміщувалася СБУ, в окупованому Лисичанську.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», загинули цивільні у Червоногвардійському районі Макіївки та в Пантелеймонівці.



Зазначається, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 осіб у Кіровському, Петрівському районах Донецька, Горлівці, Ясинуватій, Володимирівці.



«Адміністрація» Первомайська від угрупування «ЛНР» повідомляє, що внаслідок обстрілу увечері 16 серпня помер мирний житель. Крім того, безвісти зникла жінка.



Також повідомляється, що в окупованому Лисичанську внаслідок обвалення адмінбудівлі загинули п'ятеро людей.

Минулої доби через обстріли населених пунктів на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинули двоє людей, ще семеро мирних жителів було поранено.