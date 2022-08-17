Російська армія 16 разів ударила по Донбасу, у тому числі й забороненими снарядами

17 серпня 2022, 11:27

Російська армія 16 разів ударила по Донбасу, у тому числі й забороненими снарядами

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області минулої доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є поранені та загиблі серед мирного населення.

За добу правоохоронці зафіксували 16 ударів по Донбасу. Масованих обстрілів зазнали Бахмут і Авдіївка. Також було обстріляно Торецьк, Курахове, села Зайцеве, Карлівка, Южне, Новомихайлівка, Костянтинівка, смт Курахівка та Білбасівка.

Снарядами окупантів зруйновано та пошкоджено 17 об'єктів Донецької області – 13 житлових будинків, господарські будівлі, гаражі.

Окупанти обстрілювали регіон артилерією, танками, РСЗВ «Ураган», мінометами, ракетами, завдали авіаудару «НУРС», у тому числі вдарили забороненими снарядами.

За добу поліцейські евакуювали 614 громадян. Загалом з початку серпня до безпечніших регіонів України виїхало понад 6500 осіб, майже 1300 з них – діти.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в результаті обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули двоє людей.

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