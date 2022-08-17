Повітряні сили ЗСУ завдали удару по окупантам на Донецькому напрямку

ЗСУ завдали удару по окупантам на Донецькому та Запорізькому напрямку з повітря. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціям окупаційних військ. Повідомляється, що під прикриттям винищувачів штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили та техніки російських військ.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотні літальні апарати та вертоліт Ка-52 окупантів.

Зазначається, що всі цілі було знищено українськими військовими на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів регіону минулої доби.