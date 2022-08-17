Російська армія вдарила зі ствольної артилерії по селу на Сумщині

Вдень 17 серпня російські війська обстріляли із ствольної артилерії село в Есманській громаді Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Він зазначив, що армія РФ 17 разів ударила по мирним людям та цивільним об'єктам регіону. Російськими снарядами у приватному секторі населеного пункту в Есманській громаді пошкоджено вікна та паркани, у будинках осколками снарядів пробиті стіни. Пошкоджено обстрілом приміщення школи та будинку культури, а також лінія електропередач.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів регіону.