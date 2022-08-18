На Луганщині ЗСУ відбили понад десять атак російських військ — Гайдай

17 серпня російські війська одинадцять разів атакували позиції українських військових за різними напрямками на кордоні Луганської та Донецької областей, ЗСУ відбили штурм, а окупанти відступили із втратами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, вночі 18 серпня армія РФ намагалася покращити тактичне становище, відправивши в атаку ворожу диверсійно-розвідувальну групу, проте успіху вона не досягла. Частину Луганської області, що залишилася під контролем українського уряду, російські війська обстрілювали артилерією і танками, чотири рази застосували гармати і реактивні системи залпового вогню, і ще чотири рази атакували авіацією.



Також Сергій Гайдай повідомив, що в окупованих містах Луганської області триває примусова мобілізація, зазначивши, що на молодих батьків «полюють» поряд із дитячими садками, а працівники військкоматів на захоплених російськими військами територіях для поповнення армії РФ вдаються до крайніх заходів.

«Так, у тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі залишив місто і ховається у селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже», — написав Гайдай.

Раніше Стратком ВСУ опублікував відео, як у Луганську окупанти спіймали чоловіка, коли він прийшов забирати свою дитину з дитячого садка.