«ДНР» повідомляє про обстріли, є загиблі та постраждалі

На підконтрольній угрупованню «ДНР» частині Донецької області за добу внаслідок обстрілів є постраждалі.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», одна людина загинула у захопленому військами РФ Лимані. Поранення різного ступеня тяжкості отримали дев'ять цивільних осіб у Кіровському, Петрівському, Куйбишевському районах Донецька, Олександрівці, Горлівці, Старомлинівці та Лимані.



Сьогодні вранці, запевняють у «СЦКК ДНР», внаслідок обстрілу у Петрівському районі Донецька загинула жінка 1961 року народження.



Водночас «штаб тероборони ДНР» повідомляє про двох загиблих за добу та дев'ятьох поранених.

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів підконтрольній українській владі частині Донецької області загинули троє людей, шість мирних жителів поранено.



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