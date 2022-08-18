Російські війська вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю

Вночі 18 серпня російські війська вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, зазначивши, що окупанти стріляли з Василівського району.

За попередньою інформацією Запорізької ОВА, армія РФ обстріляла місто ракетними системами залпового вогню.

«Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань», - написав Старух.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що російські війська вранці 18 серпня завдали ракетних ударів по Харкову, є жертва та поранені. За його словами, через попадання почалося кілька пожеж.