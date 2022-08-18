Окупанти зруйнували та пошкодили 51 цивільний об'єкт у Донецькій області за добу

18 серпня 2022, 11:56

Окупанти зруйнували та пошкодили 51 цивільний об'єкт у Донецькій області за добу

Минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донбасу, завдали 22 ударів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є поранені та загиблі серед мирного населення.

Російською армією зруйновано та пошкоджено 51 об'єкт у регіоні – 40 житлових будинків, комунальне підприємство, школа, сільгосптехніка, ангар та будівля виправної колонії.

Найбільше окупанти обстрілювали Авдіївку – правоохоронцями задокументовано сім ударів по місту. Також масових обстрілів зазнали міста Бахмут, Дружківка, Красногорівка, Сіверськ, Торецьк, смт Комишівка та Очеретине, села Желанне друге, Мемрик, Нетайлове, Первомайське, Федорівка та Світле.

Окупаційні війська били по Донеччині ракетами ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією та завдали авіаудару.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється також, що протягом доби силами поліції з території Донецької області було евакуйовано 427 громадян. Усього з початку серпня до більш безпечних регіонів виїхало понад 7000 осіб, понад 1300 з них – діти.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинули троє людей.

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