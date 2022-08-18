У Страткомі ЗСУ прогнозують масштабну ракетну атаку України 24 серпня

На початку серпня з російського міста Улан-Уде вийшли ешелони з боєприпасами у складі 28 вагонів, з ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 зенітних керованих ракет у напрямку кордону з Україною. Про це повідомляють у Страткомі ЗСУ і зазначають, що ешелон із боєприпасами орієнтовно прибуде до кордонів України у 20-х числах серпня.



Також повідомляється, що у середині серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у місті РФ Котово вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до ЗРК С-300.



За даними Страткому ВСУ, в районі Джанкоя на окупованому військами РФ Кримському півострові було складовано близько 440 транспортно-пускових контейнерів до ЗРК С-300, і після вибуху в цьому населеному пункті невідомо були ці транспортно-пускові контейнери знищені повністю, частково чи взагалі ні.



Зазначається, що й у Жабрівці на території Білорусі за 22 кілометри від кордону з Україною також йде концентрація ракет до С-300, загальна кількість ТПК перевищує 60 одиниць.



«Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня», - написали в Страткомі ЗСУ.

Росія використовує ракети до комплексу С-300 протиповітряної оборони для нанесення ударів по неземним цілям. По даним військових аналітиків, дальність ціх ракет становить до 200 кілометрів.