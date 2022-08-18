На Луганщині зруйновано 15 об'єктів цивільної інфраструктури за добу

18 серпня 2022, 14:23

На Луганщині зруйновано 15 об'єктів цивільної інфраструктури за добу

На Луганщині правоохоронці задокументували п'ятнадцять фактів порушення законів та звичаїв війни російськими військовими. Про це повідомили у Національній поліції України.

Внаслідок артилерійського та ракетного обстрілу населених пунктів Луганської області зруйновано 15 об'єктів цивільної інфраструктури: приватні будинки та квартири мешканців Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної.

Відомості внесено до ЄРДР із правовою кваліфікацією ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Також у Національній поліції повідомили, що розпочали слідчі та оперативно-розшукові заходи щодо перевірки причетності понад 130 осіб до створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності.

23 мешканці Луганської області підозрюються в колабораціонізмі – підтримці окупаційної влади, співпраці з армією РФ, наданні допомоги в їх інтересах на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях.

Національною поліцією зареєстровано 4 звернення щодо незаконного заволодіння транспортними засобами на території Луганщини, розпочато оперативно-розшукові заходи, встановлюються особи, причетні до скоєння цих кримінальних правопорушень.

До того ж поліцейськими встановлено факт захоплення адміністративних будівель та залізничних станцій та один факт мародерства з боку військових РФ та незаконних військових формувань угрупування «ЛНР».

Минулої доби до Національної поліції України надійшло 34 повідомлення про зникнення осіб безвісти на Луганщині, розпочато оперативно-розшукові заходи щодо встановлення їх місцезнаходження.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донбасу, завдали 22 ударів.

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