На Донеччині один загиблий, четверо поранених за сьогодні. Мешканців закликають евакуюватися

На Донеччині внаслідок обстрілів у четвер, 18 серпня, було поранено четверо мешканців і одна людина загинула. Влада закликає населення евакуюватися. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.



За словами директора департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Володимира Колесника, майбутній осінньо-зимовий сезон принесе додаткове навантаження на медиків, тому населенню слід евакуюватися.



«Активні бойові дії роблять свої корективи. А майбутній осінньо-зимовий сезон принесе додаткове навантаження, тому закликаю всіх, хто має таку можливість, евакуюватися. Особливо сім'ї з дітьми та вагітних», - наголосив він.



Минулої доби, 17 серпня, війська Російської Федерації вбили трьох мирних жителів, шістьох поранили.