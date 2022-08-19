У захопленому армією РФ Херсоні зник російський зв'язок та інтернет — ЗМІ

У захопленому армією РФ Херсоні зник російський мобільний зв'язок та інтернет, який раніше запустили окупанти. Про це повідомляє видання "Міст" з посиланням на інформацію місцевих телеграм-каналів.



Наголошується також, що відсутній зв'язок та інтернет і в деяких районах області. Мова про Каховський та Генічеський райони.

Причини того, що сталося, поки невідомі.

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, ми, з посиланням на інформацію так званої «військово-цивільної адміністрації» Скадовського району Херсонської області, повідомляли, що у захопленому російськими військами Херсоні з'явився мобільний оператор угрупування «ДНР» «Фенікс».