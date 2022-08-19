У 16 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 16 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



За 18 серпня фахівці провели ремонти, що дозволило повернути світло у будинки 3639 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.



«Зокрема, енергетикам вчора вдалося повернути світло у 1,5 тисячі домогосподарств Слов'янської громади. Відновити електропостачання для понад тисячі домогосподарств Мар'їнської громади. Крім того, спеціалістам енергокомпанії вдалося попрацювати в Бахмутській, Торецькій, Костянтинівській та Авдіївській, одній з найбільш обстрілюваних громад регіону», — перлічили в компанії.



Там додали, що більшість домогосподарств, відновлених за вчора, були без світла менше ніж добу.



Також у ДТЕК повідомили, що без електропостачання зараз 85 населених пунктів області, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський.