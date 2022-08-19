У 16 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання

19 серпня 2022, 14:20

У 16 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 16 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

За 18 серпня фахівці провели ремонти, що дозволило повернути світло у будинки 3639 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.

«Зокрема, енергетикам вчора вдалося повернути світло у 1,5 тисячі домогосподарств Слов'янської громади. Відновити електропостачання для понад тисячі домогосподарств Мар'їнської громади. Крім того, спеціалістам енергокомпанії вдалося попрацювати в Бахмутській, Торецькій, Костянтинівській та Авдіївській, одній з найбільш обстрілюваних громад регіону», — перлічили в компанії.

Там додали, що більшість домогосподарств, відновлених за вчора, були без світла менше ніж добу.

Також у ДТЕК повідомили, що без електропостачання зараз 85 населених пунктів області, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський.

Ще за темою

Організації
ДТЕК
Інше
Війна Електропостачання Енергопостачання
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:11
«ДНР»: Пушилін повідомив, що навчання у школах буде комбінованим
14:40
РФ готує «судилище» над військовополоненими в окупованому Маріуполі — ГУР МО
13:18
У Нацполіції зареєстрували 53 звернення мешканців Луганської області за добу
13:15
Колишній мер Краснодара очолить «раду міністрів» окупованої частини Харківської області
12:56
«ДНР» перелічила міста, де скасовано плату за воду
12:13
«ДНР» повідомила про взяття під контроль Зайцева та Дачі
12:07
У захопленому армією РФ Херсоні зник російський зв'язок та інтернет — ЗМІ
11:43
У «ЛНР» керувати двома «міністерствами» та «антимонопольним комітетом» будуть росіяни
10:56
«ДНР» призначила на керівні «посади» в «уряді» росіян
09:20
«ДНР»: За добу загинули четверо дорослих та двоє дітей, 23 особи поранено
00:10
Загроза ударів у День незалежності, переговори Зеленського з Ердоганом. Головне за день ►
23:08
У Криму заявили про збиття безпілотника в районі військового аеродрому
18:58
«ДНР»: Троє людей загинуло і п'ятеро поранено в ДТП біля кордону з Росією
17:44
У Запорізькій області почали видавати російські автономери
16:20
Ахметов заявив про готовність відновлювати деокупований Маріуполь
Всі новини
17:25
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ
16:47
Рятувальники показали, як відбувається евакуація з Донецької області
16:19
Російська армія вдень атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області
16:11
«ДНР»: Пушилін повідомив, що навчання у школах буде комбінованим
15:40
На Донеччині «Чорний тюльпан» шукає тіла загиблих
15:04
У Запорізькій ОВА розповіли про причину звуків вибуху в обласному центрі
15:04
Незабаром у місті неможливо буде перебувати: З Авдіївки евакуюють лікарню
14:51
Кількість жертв ракетних ударів по гуртожиткам у Харкові зросло до 21 особи
14:40
РФ готує «судилище» над військовополоненими в окупованому Маріуполі — ГУР МО
14:40
Генсек ООН приїхав до Одеського порту
14:29
Мінреінтеграції: Переселенці, які не отримали допомоги, зможуть повторно подати заявку на виплату
14:20
У 16 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання
13:55
Ердоган має намір обговорити з Путіним ситуацію із Запорізькою АЕС
13:18
У Нацполіції зареєстрували 53 звернення мешканців Луганської області за добу
13:15
Колишній мер Краснодара очолить «раду міністрів» окупованої частини Харківської області
Всі новини
ВІДЕО
Вранці війська РФ завдали удару по Краматорську, зруйновано навчальні заклади
19 серпня, 08:19
Загроза ударів у День незалежності, переговори Зеленського з Ердоганом. Головне за день ►
19 серпня, 00:10
Прилітають і ракети, і авіабомби: У Донецькій ОВА показали Сіверськ
18 серпня, 12:49

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти