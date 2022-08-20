Війська РФ вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область

20 серпня 2022, 08:56

Війська РФ вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область

Дніпропетровська область після обстрілу. Фото: ОВА Дніпропетровська область після обстрілу. Фото: ОВА

Російські війська вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Російська армія з різної зброї била по двох районах області — Нікопольському та Криворізькому. Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У Нікополь прилетіли десять снарядів із російської ствольної артилерії. У місті пошкоджено дев'ять приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики до 300 осіб», — зазначив Резніченко.

За його словами, обійшлося без загиблих та поранених.

«По Марганецькій громаді ворог влучив зі ствольної артилерії та "Градів". Без постраждалих та руйнувань. По Криворізькому району росіяни направили "Урагани". В Апостолівській громаді є руйнування кількох будинків та газопроводу», — поінформував Резніченко.

Також очільник ОВА розповів, що через вчорашній денний обстріл Марганця поранено чотирьох людей: 18-річну дівчину, 40-річного чоловіка, жінки 32 та 78 років.

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