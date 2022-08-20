Окупанти наступають на Бахмут, точаться бої — Генштаб

20 серпня 2022, 09:56

Окупанти наступають на Бахмут, точаться бої — Генштаб

Російські війська атакують на кількох напрямках на Донбасі. Збройні сили України відбивають штурми, бої продовжуються. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Слов'янському напрямі зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля та Курульки підрозділи противника намагалися вести штурмові дії — отримали відсіч та відступили.

На Краматорському напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришибу. Вів повітряну розвідку у районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дар'ївки намагається вести наступ, бойові дії продовжуються.

На Бахмутському напрямку через обстріл постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ.

Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве та Кодема — успіху не мали, бойові дії продовжуються.

На Авдіївському напрямку окупанти залучили танки, ствольну та реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісок.

Авіація супротивника діяла поблизу Мар'їнки. Ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах ведення бойових дій на вказаному напрямку. Наступає в районі Опитного та Майорська — успіху не мав, бої продовжуються.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Володимирівки, Вугледара та Пречистівки. Противник вів штурмові дії у районі населеного пункту Золота Нива — успіху не мав, відступив.

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