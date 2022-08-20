У російському Сочі сталася пожежа в районі міжнародного аеропорту

У російському Сочі сталася пожежа неподалік міжнародного аеропорту.



Як повідомляє російське «РІА Новини» з посиланням на отриману від ГУ МНС інформацію, горіли гаражі.



«На роботу аеропорту спалах не вплинув», — зазначається у повідомленні.