ППО збила над Дніпропетровською областю чотири ракети

Російські війська випустили по Дніпропетровській області ракети, всі вони були збиті. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі чотири ракети "Калібр", які росіяни направили на область», — поінформував Резніченко.



Як уточнив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, щоб збити російські ракети, українські військові використали комплекс С-300. Застосовано чотири ракети.

Російські війська вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область.