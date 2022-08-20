Окупанти намагаються відновити наступ на сході України – Генштаб ЗСУ

20 серпня 2022, 18:57

Окупанти намагаються відновити наступ на сході України – Генштаб ЗСУ

Російські сили намагаються поновити наступ на сході України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«На Слов'янському напрямі противник основні зусилля зосереджує на поновленні наступальних дій. Здійснив обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залимана. Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулігівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вернопілля та Довгеньке – Курулька. Як результат – наші воїни завдали противнику втрати та відкинули його назад», – сказано у зведенні станом на вечір 20 серпня.

На Краматорському напрямку російські окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Роздолівки, Спірного, Дзвінківки та Райгородка, а також завдали авіаційного удару неподалік Івано-Дар'ївки.

Загарбники намагалися вести наступ у напрямках Спірне – Івано-Даріївка та Миколаївка – Виїмка, безуспішно.

Окупанти також продовжують наступати та зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку. Тут зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки. Крім того, по районах трьох останніх населених пунктів ворог завдав авіаційних ударів.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямах Стрепівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір'я – Зайцеве, проте отримали відсіч.

На Авдіївському напрямку росіяни здійснювали обстріли з танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського, а також завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар'їнки.

На напрямках Горлівка – Майорськ, Спартак – Опитне, Донецьк – Піски, Старомихайлівка – Первомайське окупанти вели безуспішні наступальні бої.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. Вів наступальний бій у напрямку Благодатне – Золота Нива, успіху не мав, відійшов, зазначили у Генштабі.

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