«ДНР» заявила про чотирьох поранених внаслідок обстрілів Донецька

У підконтрольному угрупуванні «ДНР» Донецьку внаслідок обстрілів сьогодні поранення отримали чотири мирних жителя, у тому числі дитина. Про це повідомив «мер» Донецька при «ДНР» Олексій Кулемзін у Тelegram.



Він написав, що в Ленінському та Куйбишевському районах Донецька поранено чоловіків 1958 та 1994 року народження, жінку 1962 року народження, а також внаслідок обстрілу Куйбишевського району поранено дівчинку 2018 року народження.



Крім того, за його інформацією, пошкодження отримали 5 будинків приватного сектора, два приватні будинки загорілися. Також пошкоджено три багатоквартирні будинки.



За минулу добу в результаті обстрілів населених пунктів підконтрольної українській владі частини Донецької області загинули сім мирнх жителів, 13 людей поранені.



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