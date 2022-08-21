«ДНР» заявила про двох загиблих та дев'ятьох поранених від обстрілів за добу

21 серпня 2022, 11:28

«ДНР» заявила про двох загиблих та дев'ятьох поранених від обстрілів за добу

На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території Донецької області за добу загинули двоє мешканців. Про це повідомило «СЦКК ДНР».

Зазначається, що люди загинули у Київському та районі Донецька та у Володимирівці.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 9 цивільних осіб у Ленінському, Кіровському, Куйбишевському районах Донецька та Зайцево. Серед поранених – дівчинка 2018 року народження.

Крім того, повідомляється про пошкодження 35 домобудівель у Кіровському, Куйбишевському, Ленінському районах Донецька, Горлівці, а також 8 об'єктів цивільної інфраструктури.

Раніше в Донецькій ОВА повідомили , що в результаті російських обстрілів за добу загинули четверо жителів Донеччини.

Ще за темою

Інше
ДНР Війна
Люди
Жертви Загиблі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:28
«ДНР» заявила про двох загиблих та дев'ятьох поранених від обстрілів за добу
08:59
ЗСУ відбили 13 атак на Донбасі
23:08
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
21:59
В окупованому Севастополі знову спрацювало ППО
20:57
«ЛНР» запевняє, що не проводить мобілізацію чоловіків
19:56
«ДНР» заявила про чотирьох поранених внаслідок обстрілів Донецька
16:56
На окупованій частині Харківщини РФ розпочала роздачу своїх паспортів
16:24
Спрацював вибуховий пристрій: У Маріуполі робили замах на життя «мера» Іващенка
16:12
«ЛНР» вирішила забирати житло у боржників за комуналку
15:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:11
У Маріуполі російські будівельники почали зносити багатоповерхівки
13:31
Окупанти збираються відновити меткомбінат імені Ілліча у Маріуполі
12:46
У Донецьку під обстріл потрапила виправна колонія, поранених відвезли до лікарень
10:58
У Криму повідомляють про вибухи в Бахчисараї
10:18
У Криму черговий вибух — тепер в Євпаторії
Всі новини
12:05
Росія збільшить кількість ракетних ударів на День незалежності, прогнозує Подоляк
11:42
Дочка головного ідеолога «російського світу» загинула від вибуху автомобіля
11:28
«ДНР» заявила про двох загиблих та дев'ятьох поранених від обстрілів за добу
10:27
Окупанти створили луганським фермерам нестерпні умови — Гайдай
09:19
Російські війська вдарили ракетами на Одещині
08:59
ЗСУ відбили 13 атак на Донбасі
08:31
Чотири мешканці Донбасу загинули за добу від російських обстрілів
07:59
Усик повторно переміг Джошуа
23:08
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
22:58
ЗСУ атакували військову базу окупантів у Мелітополі
22:36
На Харківщині вводять довгу комендантську годину на День Незалежності
21:59
В окупованому Севастополі знову спрацювало ППО
21:46
Можуть бути особливо жорстокі атаки РФ: Зеленський закликав українців бути стійкими
20:57
«ЛНР» запевняє, що не проводить мобілізацію чоловіків
20:32
Російська ракета, що летіла Вознесенськ, могла бути націлена на Південноукраїнську АЕС
Всі новини
ВІДЕО
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
20 серпня, 23:08
Спрацював вибуховий пристрій: У Маріуполі робили замах на життя «мера» Іващенка
20 серпня, 16:24
У Криму безпілотник влетів у дах штабу Чорноморського флоту РФ
20 серпня, 08:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти