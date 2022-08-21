«ДНР» заявила про двох загиблих та дев'ятьох поранених від обстрілів за добу

На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території Донецької області за добу загинули двоє мешканців. Про це повідомило «СЦКК ДНР».



Зазначається, що люди загинули у Київському та районі Донецька та у Володимирівці.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 9 цивільних осіб у Ленінському, Кіровському, Куйбишевському районах Донецька та Зайцево. Серед поранених – дівчинка 2018 року народження.



Крім того, повідомляється про пошкодження 35 домобудівель у Кіровському, Куйбишевському, Ленінському районах Донецька, Горлівці, а також 8 об'єктів цивільної інфраструктури.

Раніше в Донецькій ОВА повідомили , що в результаті російських обстрілів за добу загинули четверо жителів Донеччини.