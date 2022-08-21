Луганські бойовики відмовляються воювати за донецьку псевдореспубліку

Окупанти відчувають труднощі з проведенням «прихованої мобілізації» в Луганській області через великі втрати і те, що місцеві жителі відмовляються воювати на території Донецької області. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.



Зазначається, що існує умовний поділ між бойовиками на «донецьких» та «луганських». Останні вважають, що за так звану «ДНР» мають воювати «донецькі». А їхній «військовий обов'язок» вже виконаний. Раніше бойовики ОРДО влаштували бунт з аналогічною мотивацією і відмовилися воювати за «ЛНР».



Інша причина масових відмов — це значні втрати. Мобілізовані з окупованих територій Донбасу переконалися, що Росія використовує їх як «гарматне м'ясо». Їх відправляють на передову для розкриття українських позицій. Штурмовики російської армії слідують за ними. При цьому за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують набагато менші компенсації, ніж за загибель російського солдата.



«Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримають все більш рішучий опір» , — сказано в повідомленні.