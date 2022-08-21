Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів на Донбасі — зведення Генштабу

21 серпня 2022, 18:57

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів на Донбасі — зведення Генштабу

Українські військові тримають оборону на Донбасі та відбили чергову низку атак окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 21 серпня.

«На Слов'янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного та Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат і відступив», — йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку росіяни продовжували обстріл недалеко від Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Даріївки.

На Бахмутському напрямку окупанти застосовували різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини та Кодеми та авіацію — біля Зайцевого, Бахмута та Соледара.

«Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір'я – Зайцеве, Новоселівка – Нью-Йорк. Отримав жорстку відсіч і відступив», — зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Піски. Нанесли авіаудари неподалік Мар'їнки, Водяного та Красногорівки. Невдало провели розвідку боєм у напрямку Спартак – Опитне та відступили.

«Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне становище у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар'їнка. Із втратами відступив. На напрямі Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх», – йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстрілювали території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара, задіяли авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Зробили невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Перемога.

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