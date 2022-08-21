Енергетики повернули світло до п'яти населених пунктів у зоні обстрілів на Донеччині

Минулої доби спеціалістам «ДТЕК Донецькі електромережі» вдалося відновити електропостачання п'яти населених пунктів. Знову зі світлом 6755 сімей Криворізької, Торецької, Бахмутської та Слов'янської громад, повідомляє прес-служба компанії.



Зазначається, що внаслідок обстрілів минулої доби залишилися без електропостачання 29 населених пунктів Слов'янської, Мар'їнської, Бахмутської, Авдіївської та Торецької громад.



Станом на 20 серпня повністю або частково без електропостачання на Донеччині залишаються 84 населені пункти. Наразі немає можливості виконувати там відновлювальні роботи.



«ДТЕК обов'язково поверне світло всім мешканцям області, як тільки буде отримано дозвіл від українських військових», — запевнили у компанії.