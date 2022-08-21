Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів», є жертви

Сьогодні російські окупанти з «Ураганів» обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Внаслідок цього загинула жінка, поранено 6 мирних жителів, серед них дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«До Зеленодольська прилетіли 15 реактивних снарядів. Загинула 59-річна жінка. Шістьох людей поранено, серед них 9-річного хлопчика. Усі у лікарні. Один із постраждалих тяжкий», — написав Резніченко у Тelegram.



Він зазначив, що російськими снарядами зруйновано житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячої спортивної школи. На місці працюють рятувальники та поліція.

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