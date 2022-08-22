Протягом 21 серпня ЗСУ відбили п'ять масованих атак російських окупантів, а ще на шести напрямках бої продовжуються. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що за минулу ніч війська РФ здійснили сім ракетних ударів, одинадцять разів обстрілювали позиції ЗСУ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п'ять разів намагалися організувати танкові наступи. Минулої доби російська армія також завдала авіаударів поблизу трьох населених пунктів на кордоні Луганщини та Донбасу.



Сергій Гайдай розповів, що на захоплених армією РФ територіях Луганської області окупанти продовжують примусову мобілізацію. На одній із шахт у Довжанську мобілізували на війну проти України 430 працівників. Глава Луганської ОВА прогнозує, що скоро дійде до того, що жінкам не буде за кого виходити заміж.



За його інформацією, дітей російські війська почали готувати до війни. Гайдай навів приклад ситуацію в Біловодському районі, в якому в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося «урочисте складання присяги та посвята в учасники військово-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку.

«Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?» – написав Сергій Гайдай.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вранці 22 серпня ще одну школу в Донецькій області було обстріляно російськими військами, йдеться про школу №17 у Костянтинівці.