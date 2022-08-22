Російські війська обстріляли три райони Дніпропетровської області за добу

Російська армія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікополь окупанти обстріляли з «Градів» та ствольної артилерії тричі за ніч, у житлові квартали міста, за словами Резніченка, прилетіли 42 російські снаряди. Попередньо поранено чотирьох літніх нікопольчан, двох із них госпіталізовано.

Глава Дніпропетровської ОВА зазначив, що у Нікополі 2 будинки зруйновано, майже 50 – пошкоджено. Снаряди військ РФ пошкодили також дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріл сталося п'ять пожеж. Їх вже загасили рятувальники.

Також у Нікополі було виведено з ладу лінію електропередач, і зараз до 2000 людей залишилися без світла.

У Криворізькому районі ворог із «Ураганів» обстріляв Зеленодольську громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Синельниківський район, як розповів Резніченко, російські війська обстріляли ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будівлю культури. Інформація про загиблих та поранених з'ясовується.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вранці 22 серпня ще одну школу в Донецькій області було обстріляно російськими військами, йдеться про школу №17 у Костянтинівці.