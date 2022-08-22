«ДНР» завила про двох загиблих та 19 поранених від обстрілів за добу

22 серпня 2022, 10:26

«ДНР» завила про двох загиблих та 19 поранених від обстрілів за добу

На підконотрольному угрупованні «ДНР» території Донецької області за минулу добу загинули дві людини внаслідок бойових дій. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».

Зазначається, що двоє людей загинули у Березовому.

Поранення отримали 19 цивільних осіб у Київському, Кіровському, районах Донецька, Ясинуватій, Червоногвардійському районі Макіївки, Горлівці , де п'ятеро постраждалих є співробітниками «МНС», та у Березовому, Новопетрівці, Вільному.

Також наголошується, що пошкоджено 31 домобудівництво у Київському районі Донецька, Горлівці, а також 15 об'єктів цивільної інфраструктури.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:26
«ДНР» завила про двох загиблих та 19 поранених від обстрілів за добу
08:49
ЗСУ відбили п’ять масованих атак армії РФ на Донбасі 21 серпня — Гайдай
23:24
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
22:28
В окупованому Севастополі залунала сирена повітряної тривоги
21:59
Зять Медведчука побував в окупованому Маріуполі
21:21
«ДНР»: Центр Горлівки потрапив під обстріл
18:33
Чоловіків «мобілізували»: В окупованому Довжанську вугілля видобувають жінки та пенсіонери
14:07
Луганські «мобілізовані» відмовляються воювати за «ДНР»
11:28
«ДНР» заявила про двох загиблих та дев'ятьох поранених від обстрілів за добу
08:59
ЗСУ відбили 13 атак на Донбасі
23:08
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
21:59
В окупованому Севастополі знову спрацювало ППО
20:57
«ЛНР» запевняє, що не проводить мобілізацію чоловіків
19:56
«ДНР» заявила про чотирьох поранених внаслідок обстрілів Донецька
16:56
На окупованій частині Харківщини РФ розпочала роздачу своїх паспортів
Всі новини
10:41
Армія Росії обстріляла 10 населених пунктів Донецької області за добу
10:26
«ДНР» завила про двох загиблих та 19 поранених від обстрілів за добу
09:23
Двоє мешканців Донецької області загинули від обстрілу за добу
09:23
Російські війська обстріляли три райони Дніпропетровської області за добу
08:49
ЗСУ відбили п’ять масованих атак армії РФ на Донбасі 21 серпня — Гайдай
08:33
Донецька ОВА показала наслідки ранкового обстрілу школи у Костянтинівці
23:24
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
23:22
У Криму, Новій Каховці та Мелітополі прогриміли вибухи
22:28
В окупованому Севастополі залунала сирена повітряної тривоги
21:59
Зять Медведчука побував в окупованому Маріуполі
21:21
«ДНР»: Центр Горлівки потрапив під обстріл
20:30
Росія частково закрила повітряний простір у прикордонних з Україною областях — Генштаб ЗСУ
19:58
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів», є жертви
19:37
Енергетики повернули світло до п'яти населених пунктів у зоні обстрілів на Донеччині
18:57
Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів на Донбасі — зведення Генштабу
Всі новини
ВІДЕО
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
21 серпня, 23:24
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
20 серпня, 23:08
Спрацював вибуховий пристрій: У Маріуполі робили замах на життя «мера» Іващенка
20 серпня, 16:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти