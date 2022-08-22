«ДНР» завила про двох загиблих та 19 поранених від обстрілів за добу

На підконотрольному угрупованні «ДНР» території Донецької області за минулу добу загинули дві людини внаслідок бойових дій. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Зазначається, що двоє людей загинули у Березовому.



Поранення отримали 19 цивільних осіб у Київському, Кіровському, районах Донецька, Ясинуватій, Червоногвардійському районі Макіївки, Горлівці , де п'ятеро постраждалих є співробітниками «МНС», та у Березовому, Новопетрівці, Вільному.



Також наголошується, що пошкоджено 31 домобудівництво у Київському районі Донецька, Горлівці, а також 15 об'єктів цивільної інфраструктури.