Російська армія вранці завдала авіаудару Одеської області

22 серпня 2022, 13:27

Російська армія вранці завдала авіаудару Одеської області

Вранці 22 серпня російська армія з літака Су-35 ракетою Х-59 завдала удару по одному з об'єктів інфраструктури в Одеській області. Про це повідомив радник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він наголосив, що постраждалих немає.

За даними спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, ракету російські окупанти запустили з Чорного моря.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вранці 22 серпня ще одну школу в Донецькій області було обстріляно російськими військами, йдеться про школу №17 у Костянтинівці.

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