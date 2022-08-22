Російська армія вранці завдала авіаудару по Одеській області

Вранці 22 серпня російська армія з літака Су-35 ракетою Х-59 завдала удару по одному з об'єктів інфраструктури в Одеській області. Про це повідомив радник Одеської ОВА Сергій Братчук.



Він наголосив, що постраждалих немає.



За даними спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, ракету російські окупанти запустили з Чорного моря.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вранці 22 серпня ще одну школу в Донецькій області було обстріляно російськими військами, йдеться про школу №17 у Костянтинівці.