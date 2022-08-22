Чиновники повідомили про провокацію російських військ у районі Каховського водосховища

Російські окупанти здійснили провокацію на зайнятому ними березі Каховського водосховища на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, не уточнивши, про які провокації йдеться.



При цьому він закликав мешканців прибережних населених пунктів не перебувати на вулиці.



«Друзі, на протилежному березі водосховища армією Росії здійснено провокацію. По можливості, залиште вулиці, уникайте знаходження у місцях масових скупчень людей… Попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища», - написав Євтушенко у Telegram.



Голова райадміністрації закликав місцевих мешканців стежити за подальшими повідомленнями.



Каховське водосховище тягнеться від міста Нова Каховка Херсонської області до південних передмість Запоріжжя. Ним проходить адміністративний кордон Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей. Південний та західний береги водосховища окуповані російськими військами, північний контролюється Збройними силами України.



На березі водосховища знаходяться безліч сіл та селищ, а також окуповані міста Енергодар (в якому розташована Запорізька атомна електростанція), Кам'янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Василівка, Каховка, а також підконтрольний уряду Нікополь і розташований неподалік берега Марганець.