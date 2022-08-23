На Донеччині одна людина померла і семеро поранені від обстрілів за добу

23 серпня 2022, 08:24

На Донеччині одна людина померла і семеро поранені від обстрілів за добу

Минулої доби на Донеччині загинув один мирний житель внаслідок обстрілів з боку російських сил. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він уточнив, що загинула людина у Соледарі.

Ще семеро людей отримали поранення. З них троє — у Зайцевому, по одному пораненому зафіксовано в Бахмуті, Максимільянівці, Свято-Покровському та Краматорську.

З 24 лютого на Донеччині внаслідок бойових дій підтверджено загибель 758 осіб та поранення 1950 людей. У влади України немає можливості встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна
Люди
Жертви Загиблі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:52
В окупованому Старобешівському районі вночі горів склад російських військ
09:19
У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло
09:15
Російські війська за добу обстріляли Донбас 14 ракетами - Гайдай
23:48
ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українку. Названо втрати ЗСУ. Головне за день ►
13:43
По Антонівському мосту в окупованому Херсоні завдано ще одного удару
12:22
«ДНР» планує «суд» над «Азовом», незважаючи на попередження Зеленського
10:55
У Донецьку горить склад із боєприпасами російських окупантів
10:26
«ДНР» заявила про двох загиблих та 19 поранених від обстрілів за добу
08:49
ЗСУ відбили п’ять масованих атак армії РФ на Донбасі 21 серпня — Гайдай
23:24
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
22:28
В окупованому Севастополі залунала сирена повітряної тривоги
21:59
Зять Медведчука побував в окупованому Маріуполі
21:21
«ДНР»: Центр Горлівки потрапив під обстріл
18:33
Чоловіків «мобілізували»: В окупованому Довжанську вугілля видобувають жінки та пенсіонери
14:07
Луганські «мобілізовані» відмовляються воювати за «ДНР»
Всі новини
09:52
В окупованому Старобешівському районі вночі горів склад російських військ
09:35
Російська армія за ніч чотири рази обстріляла Дніпропетровську область
09:19
У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло
09:15
Російські війська за добу обстріляли Донбас 14 ракетами - Гайдай
08:57
ЗСУ відбили наступ сил РФ на Бахмутському та Авдіївському напрямах — Генштаб
08:24
На Донеччині одна людина померла і семеро поранені від обстрілів за добу
23:48
ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українку. Названо втрати ЗСУ. Головне за день ►
23:30
Росія вже випустила по Україні близько 3,5 тисяч ракет – Зеленський
22:00
ПриватБанк відреагував на скарги переселенців щодо блокування рахунків
21:00
Президент Туреччини каже, що хоче влаштувати переговори між Зеленським та Путіним
19:20
Окупанти змушували українських військовополонених «зізнатися» в обстрілі Маріуполя
18:09
Подоляк розкритикував заяви ФСБ у справі смерті дочки Дугіна
17:33
Чиновники повідомили про провокацію російських військ у районі Каховського водосховища
17:27
У районі Запорізької ТЕС під час обстрілу загинув чоловік
16:46
У КМДА попередили мешканців Києва про погіршення якості повітря столиці
Всі новини
ВІДЕО
ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українку. Названо втрати ЗСУ. Головне за день ►
22 серпня, 23:48
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
21 серпня, 23:24
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
20 серпня, 23:08

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти