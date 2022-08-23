На Донеччині одна людина померла і семеро поранені від обстрілів за добу

Минулої доби на Донеччині загинув один мирний житель внаслідок обстрілів з боку російських сил. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Він уточнив, що загинула людина у Соледарі.



Ще семеро людей отримали поранення. З них троє — у Зайцевому, по одному пораненому зафіксовано в Бахмуті, Максимільянівці, Свято-Покровському та Краматорську.



З 24 лютого на Донеччині внаслідок бойових дій підтверджено загибель 758 осіб та поранення 1950 людей. У влади України немає можливості встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.