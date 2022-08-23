Російська армія за ніч чотири рази обстріляла Дніпропетровську область

23 серпня 2022, 09:35

Російська армія за ніч чотири рази обстріляла Дніпропетровську область

Російська армія чотири рази за ніч обстріляла два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Нікопольський. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, по Криворізькому району окупанти вдарили «Ураганами», в Зеленодольській громаді через обстріл вбито 45-річну жінку, її чоловіка поранено і він перебуває в лікарні. Будинок сім'ї розбитий.

Тричі за ніч, як повідомив Резніченко, ворог відкривав вогонь по Нікопольському району. По Марганецькій громаді двічі стріляла важка артилерія російської армії, туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали дві жінки – 61 та 63 роки. Одна з них госпіталізована, її стан медики оцінюють як середній.

Валентин Резніченко також повідомив, що у Марганці пошкоджено 6 будинків, газопровід та водопровід.

По Червоногригорівській громаді теж била артилерія окупантів. Розбито близько десяти будинків та лінія електропередач. Без світла на даний момент залишаються до 1000 людей. Обійшлося без загиблих та поранених.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що минулої доби в регіоні загинув один мирний житель внаслідок обстрілів з боку російських сил.

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