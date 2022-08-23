«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, четверо отримали поранення

Минулої доби на окупованій території Донецької області в ході обстрілів загинули двоє людей, ще чотири отримали поранення. Про це заявили у «СЦКК ДНР».



Уточнюється, що від отриманих поранень померло двоє людей у Горлівці, поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо цивільних осіб у Куйбишевському районі Донецька та Горлівці.



Стверджується, що пошкоджено 11 домобудівель та 1 інфраструктурний об'єкт.



Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив , що минулої доби в Донецькій області загинув один мирний житель внаслідок обстрілів з боку російських сил.