Вночі Дніпропетровську область армія РФ обстріляла ракетами, «Градами» та «Ураганами»

Російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровської області – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, на територію Дніпровського району прилетіли дві ракети Х-22, вибух спричинив пожежу. Рятувальники її загасили. Інформація про загиблих та постраждалих з'ясовується.

Нікопольський район, як розповів Резніченко, російські війська чотири рази обстріляли з важкої артилерії та «Градів». У Марганці через обстріл постраждали чоловік і жінка, у місті було зруйновано два будинки та понад 10 пошкоджено. Нікополь російські війська обстріляли 20 снарядами. Люди не постраждали, але було зруйновано будинки.

Також Валентин Резніченко розповів, що снаряди окупантів в Червоногригорівській громаді знищили один будинок та ще декілька пошкодили. Люди не постраждали.

У Криворізькому районі російські «Урагани» обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошово перебито лінію електропередач.

Раніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти вдарили по інфраструктурних об'єктах, розташованих у двох районах міста.