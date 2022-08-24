Вночі Дніпропетровську область армія РФ обстріляла ракетами, «Градами» та «Ураганами»

24 серпня 2022, 09:10

Вночі Дніпропетровську область армія РФ обстріляла ракетами, «Градами» та «Ураганами»

Російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровської області – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, на територію Дніпровського району прилетіли дві ракети Х-22, вибух спричинив пожежу. Рятувальники її загасили. Інформація про загиблих та постраждалих з'ясовується.

Нікопольський район, як розповів Резніченко, російські війська чотири рази обстріляли з важкої артилерії та «Градів». У Марганці через обстріл постраждали чоловік і жінка, у місті було зруйновано два будинки та понад 10 пошкоджено. Нікополь російські війська обстріляли 20 снарядами. Люди не постраждали, але було зруйновано будинки.

Також Валентин Резніченко розповів, що снаряди окупантів в Червоногригорівській громаді знищили один будинок та ще декілька пошкодили. Люди не постраждали.

У Криворізькому районі російські «Урагани» обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошово перебито лінію електропередач.

Раніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі окупанти вдарили по інфраструктурних об'єктах, розташованих у двох районах міста.

Ще за темою

Місця
Дніпропетровська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:29
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей, 14 поранено
23:36
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
22:45
В окупованому Донецьку скасували святкові заходи до Дня міста та Дня шахтаря
21:19
Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►
20:00
Рівень радіації підвищився: Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС
18:37
У Донецьку зросла кількість постраждалих через обстріл центру
18:02
У «ДНР» заявили про затримання «українського диверсанта»
17:51
У Севастополі пролунали вибухи
17:10
В ООН відреагували на плани РФ «судити» українських військовополонених у Маріуполі
12:38
Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви
12:21
Центр Донецька під обстрілом: Є влучення в «адміністрацію» Пушиліна
12:15
«ЛНР»: Чотири працівники лісництва підірвалися на розтяжці у Новоайдарському районі
10:32
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, четверо отримали поранення
09:52
В окупованому Старобешівському районі вночі горів склад російських військ
09:19
У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло
Всі новини
10:28
Окупанти обстріляли Новий Буг: Дев'ятеро поранених, зокрема двоє дітей
10:16
Представник президента Туреччини: Крим має знову стати частиною української території
09:54
Україна змінила світ, історію та змінилася сама: Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
09:29
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів за добу загинуло п'ятеро людей, 14 поранено
09:19
Ракетні удари по Харківській області спровокували пожежі у житловому будинку та на складах
09:10
Вночі Дніпропетровську область армія РФ обстріляла ракетами, «Градами» та «Ураганами»
09:06
Славкурорт потрапив під обстріл
08:56
Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Донбасу за добу — Гайдай
08:45
Російські війська вдарили по Запоріжжю
08:19
Через обстріл Бахмута загинув мирний житель
23:36
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
23:03
Пошкоджені банкноти не потрібно приймати у розрахунках — НБУ
22:45
В окупованому Донецьку скасували святкові заходи до Дня міста та Дня шахтаря
22:18
Україна подала до ЄСПЛ термінові вимоги щодо військовополонених з «Азовсталі»
22:09
«Будемо з Україною стільки, скільки потрібно». Як пройшов саміт Кримської платформи ►
Всі новини
ВІДЕО
Обстріл центру Донецька. Позбавлення опіки над дітьми за відмову від евакуації. Головне за день ►
23 серпня, 23:36
«Будемо з Україною стільки, скільки потрібно». Як пройшов саміт Кримської платформи ►
23 серпня, 22:09
Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►
23 серпня, 21:19

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти