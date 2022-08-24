Ракетні удари по Харківській області спровокували пожежі у житловому будинку та на складах

Минулої доби внаслідок ракетного обстрілу Харківської області сталося дев'ять пожеж. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.



«Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (1), Чугуївському (1) та Харківському (6) районах області, а також у Шевченківському (1) районі Харкова», - йдеться у повідомленні.



Зокрема, у Циркунах горіли господарські споруди, дворові забудови, паркани та трава.



Вночі окупанти завдали ракетного обстрілу по місту Харкову та області - почалася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району Харкова. Горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття та перегородки.



Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.



У Рогані через обстріл сталася пожежа в складській будівлі. Вогонь охопив близько 300 кв.м, жертв та постраждалих не було.