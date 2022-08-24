Загинув призначений РФ «голова» Михайлівки на Запоріжжі

Внаслідок підриву авто 24 серпня загинув призначений військами РФ «головою ВЦА» селища Михайлівка Запорізької області Іван Сушко. Про це заявив призначений окупантами «член головної ради військово-цивільної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов.



За його словами, під сидіння автомобіля Сушка підклали вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху «голову ВЦА» смт Михайлівка було поранено і в критичному стані доставлено до лікарні, де невдовзі він помер.

Нагадаємо, 12 серпня мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що місцеве підпілля підірвало одного з керівників виборчого штабу партії Володимира Путіна «Єдина Росія», керівника пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олега Шостака, його було госпіталізовано.