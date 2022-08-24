Російські окупанти 26 разів вдарили по Донецькій області за добу

Російські окупанти нанесли 26 ударів по території Донецької області за добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є поранені та загиблі серед мирного населення.

Поліцейські повідомляють, що російські війська вдарили по 12 населених пунктах регіону – містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Слов'янськ, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, Нелипівка, селах Карлівка, Опитне, Константинополь, Щербинівка.



Російськими снарядами зруйновано та пошкоджено 24 цивільні об'єкти – 20 житлових будинків, школа, санаторій, ЛЕП.

Війська РФ обстрілювали Донецьку область з авіації, артилерії, танків, РСЗВ «Град» та ракетами.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

За допомогою поліції з території Донецької області евакуйовано ще 268 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 9600, із них 1786 – діти, 463 – люди з інвалідністю.

Раніше мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що вночі російські війська обстріляли мікрорайон Славкурорт.