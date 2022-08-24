Резніков розповів про ультиматум Шойгу

26 лютого, через два дні після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Міністерству оборони України в ультимативній формі було запропоновано міністром оборони РФ Сергієм Шойгу капітулювати. Про це повідомив в інтерв'ю The Washington Post міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Він розповів, що 22 лютого розмовляв по телефону з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, який пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі, але збрехав.

Через два дні, за словами Резнікова, вже після початку повномасшатбного вторгнення, міністри оборони двох країн знову провели переговори, під час яких Хренін передав повідомлення від свого російського колеги Сергія Шойгу.

«Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться», - заявив тоді Хренін, як розповів Резніков, на що український міністр відповів, що «готовий прийняти капітуляцію російської сторони».

Раніше президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди 31-річчя Незалежності України заявив, що за останні шість місяців Україна змінила світ, історію та змінилася сама.