Морські піхотинці 23 серпня знищили до 30 окупантів на Донецькому напрямку

23 серпня військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України на Донецькому напрямку знищили до 30 окупантів. Про це повідомляють у Військово-Морських Силах ЗС України.



Також морські піхотинці підбили один танк російської армії, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Остаточні втрати армії РФ уточнюються.

Раніше 24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукатиме «розуміння з терористами».