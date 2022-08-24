Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину, двоє поранених

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Харківської області російськими окупаційними військами поранено двох людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні окупанти обстріляли касетними боєприпасами смт Мала Данилівка у Харківському районі. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. На жаль, двоє цивільних зазнали поранень. Нині їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється», – написав він.



Потім окупанти обстріляли з артилерії Дергачі.



Синєгубов нагадав, що на території Харківської області триває комендантська година і закликав мешканців області по можливості перебувати в укриттях.