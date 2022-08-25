На Донбасі російські війська атакували на 4 напрямках - Гайдай

25 серпня 2022, 08:59

На Донбасі російські війська атакували на 4 напрямках - Гайдай

Минулої доби окупанти атакували на чотирьох напрямках на Донбасі, намагаючись покращити тактичне становище, але зазнали втрат і відступили назад. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російські війська обстрілювали населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії, Луганська ОВА зафіксувала вночі вісім артилерійських атак та дев'ять мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти у танковий наступ. За інформацією Сергія Гайдая, поблизу трьох населених пунктів армія РФ атакувала авіацією.

Також Сергій Гайдай розповів, що окупанти не залишають спроб зібрати особисті дані населення на захоплених територіях для маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму та певні надії у цьому плані покладали на старше покоління, але, як виявилося, понад дві третини людей похилого віку виїхали.

«Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали понад 330 тисяч пенсіонерів, то за ці півроку за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тисяч осіб», — написав голова Луганської ОВА, зазначивши, що більшість із тих, хто не зміг евакуюватися – мешканці територій, захоплених у перші два тижні війни, люди, за його словами, просто не встигли.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що російські військові вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини, є загиблі та поранені від російських снарядів люди.

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