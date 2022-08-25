У ГУР МО оголосили про переломний момент у війні проти РФ

У повномасштабній війні Росії проти України, яка розпочалася півроку тому, настав переломний момент. Про це заявив керівник Головного розвідуправління Кирило Буданов в ефірі телемарафону.



За його словами, російські окупанти почали розуміти, що їм доведеться відповідати за злочини проти України. Буданов зазначив, що після вибухів в окупованому Криму і на захоплених російськими військами територіях півдня України до окупантів прийшло розуміння, що їхня армія не така сильна, а системи ППО – не надійні.



«Вони надто переоцінили свою армію. Це зовсім не друга армія світу, ніяк не друга, і навіть не четверта. І розплата прийде, і розуміння того, що приходить розплата. Ось вона таки приходить до людей тоді, коли вони особисто починають бачити і відчувати, що війна не десь там, а це у них. Тому переломний момент вже розпочався», - сказав Буданов.

Раніше 24 серпня в міністерстві оборони США розкрили зміст найбільшого пакету військової допомоги Україні на $3 млрд.