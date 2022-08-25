Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу

Російські війська 20 разів обстріляли територію Донецької області минулої доби, вбили та поранили мирних жителів регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

Армія РФ вдарила по 12 населених пунктах Донеччини - містах Авдіївка, Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Часів Яр, селах Максимільянівка, Новоочеретувате, Диліївка, Миколаївка, Трудове, Маркове, Первомайське, Новодмитрівка.



Зруйновано та пошкоджено окупантами 20 цивільних об'єктів – 15 житлових будинків, дитячий садок, господарські приміщення, садове товариство.

Ворог атакував регіон ракетами, артилерією, РСЗВ «Град» та «Ураган».

Також поліцейські повідомили, що сьогодні, 25 серпня, близько 4:00 ранку, російські війська завдали чергового удару по Слов'янську. Окупанти вдарили по місту ракетами ЗРК «С-300». Зруйновано багатоповерхові та приватні будинки мешканців міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місці працюють поліцейські та рятувальники.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що російські військові вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини, є загиблі та поранені від російських снарядів люди.