Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу

25 серпня 2022, 10:45

Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу

Російські війська 20 разів обстріляли територію Донецької області минулої доби, вбили та поранили мирних жителів регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

Армія РФ вдарила по 12 населених пунктах Донеччини - містах Авдіївка, Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Часів Яр, селах Максимільянівка, Новоочеретувате, Диліївка, Миколаївка, Трудове, Маркове, Первомайське, Новодмитрівка.

Зруйновано та пошкоджено окупантами 20 цивільних об'єктів – 15 житлових будинків, дитячий садок, господарські приміщення, садове товариство.

Ворог атакував регіон ракетами, артилерією, РСЗВ «Град» та «Ураган».

Також поліцейські повідомили, що сьогодні, 25 серпня, близько 4:00 ранку, російські війська завдали чергового удару по Слов'янську. Окупанти вдарили по місту ракетами ЗРК «С-300». Зруйновано багатоповерхові та приватні будинки мешканців міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місці працюють поліцейські та рятувальники.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що російські військові вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини, є загиблі та поранені від російських снарядів люди.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Організації
Поліція Донецької області
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:50
«ДНР»: У Петрівському районі Донецька чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
12:34
Квартал закрили військові РФ: У Маріуполі окупанти готуються «судити» військовополонених
11:18
Партизани підняли український прапор у Маріуполі, на Херсонщині та на Харківщині
09:58
Держдепартамент США засудив підготовку окупантами «судів» над українськими військовополоненими
09:52
ЗМІ: «Референдуми» на окупованих територіях України навряд чи поєднають із днем голосування в РФ
08:35
В окупованій Горлівці вранці під обстріл потрапила сім'я: Діти поранені, їхня мати загинула
23:17
День незалежності під обстрілами. У Донецьку горить «Галактика». Головне за день ►
18:34
У РФ вирішили об'єднати футбольні клуби з «Л-ДНР», Криму та інших окупованих територій до однієї ліги
16:33
У РФ заявили, що роздадуть по десять тисяч рублів батькам школярів в окупації
16:18
55% чоловіків захопленої армією РФ Луганщини мобілізовано — Верещук
16:16
«ЛНР»: У Горському обстрілами пошкоджено майже 30 будинків та електропідстанція
12:48
«ЛНР»: Двоє людей загинули під час ракетного удару по Ровеньках
12:06
У Луганській ОВА розповіли про причини відходу ЗСУ з Сєвєродонецька
12:00
Фільтрація та онлайнреєстрація: Окупанти змінюють правила проїзду через блокпост у Василівці
10:58
Загинув призначений РФ «голова» Михайлівки на Запоріжжі
Всі новини
12:50
«ДНР»: У Петрівському районі Донецька чоловік підірвався на міні «Пелюстка»
12:34
Квартал закрили військові РФ: У Маріуполі окупанти готуються «судити» військовополонених
12:26
Вранці окупанти обстріляли Сумську область із ствольної артилерії
11:38
Міноборони України анонсувало «хороші новини» з фронту до кінця року
11:35
У Бахмуті затримали підлітка, який здав окупантам позиції української артилерії
11:22
Окупанти у День незалежності України обстріляли 58 населених пунктів
11:18
Партизани підняли український прапор у Маріуполі, на Херсонщині та на Харківщині
10:59
ЗСУ відбили три спроби наступу російських сил на Донбасі — Генштаб
10:45
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу
10:32
Байден і Зеленський обговорять по телефону постачання американської зброї та «референдуми» — CNN
10:22
Три потужні вибухи: У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівки
09:58
Держдепартамент США засудив підготовку окупантами «судів» над українськими військовополоненими
09:57
У Чаплиному загинули 25 людей, пошуково-рятувальні роботи завершено
09:52
ЗМІ: «Референдуми» на окупованих територіях України навряд чи поєднають із днем голосування в РФ
09:25
У ГУР МО оголосили про переломний момент у війні проти РФ
Всі новини
ВІДЕО
День незалежності під обстрілами. У Донецьку горить «Галактика». Головне за день ►
24 серпня, 23:17
Пастки та розтяжки у дитячих ліжечках: Сапери розповіли про розмінування звільнених територій
24 серпня, 15:19
У Донецьку під обстріл потрапив ТЦ «Галактика», зараз там пожежа
24 серпня, 10:47

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти