Пожежа в Маріуполі охопила житлові будинки та школу

25 серпня 2022, 17:02

Пожежа в Маріуполі охопила житлові будинки та школу

Пожежа у Лівобережному районі Маріуполя продовжує поширюватися через бездіяльність окупаційної влади, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За інформацією мерії міста, пожежа розпочалася у мікрорайоні Східна у середу, 24 серпня. У відомстві уточнили, що маріупольці намагалися загасити пожежу самотужки.


«Маріупольці згуртувалися і самі їздили на море за піском, щоб гасити спалах. Води у кранах немає. Окупаційна влада не реагує, маріупольців відправили на самовиживання. Ось так ще раз виглядає справжнє "своїх не кидаємо"», - йдеться в повідомленні міськради в Telegram.

За даними Андрющенка, вогонь охопив школу №69.

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