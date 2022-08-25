Пожежа в Маріуполі охопила житлові будинки та школу

Пожежа у Лівобережному районі Маріуполя продовжує поширюватися через бездіяльність окупаційної влади, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



За інформацією мерії міста, пожежа розпочалася у мікрорайоні Східна у середу, 24 серпня. У відомстві уточнили, що маріупольці намагалися загасити пожежу самотужки.



«Маріупольці згуртувалися і самі їздили на море за піском, щоб гасити спалах. Води у кранах немає. Окупаційна влада не реагує, маріупольців відправили на самовиживання. Ось так ще раз виглядає справжнє "своїх не кидаємо"», - йдеться в повідомленні міськради в Telegram.



За даними Андрющенка, вогонь охопив школу №69.